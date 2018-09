De Jambers-reportage die boer Charel beroemd maakte: "Die spinnenwebben hangen hier al dertig jaar" DBJ

25 september 2018

09u33 1 Showbizz Vera Schouppe, de weduwe van boer Charel, blijkt het hoofd van een speedlaboratorium dat ze onderbracht in de voormalige boerderij van boer Charel. De in 2013 overleden landbouwer werd destijds wereldberoemd in Vlaanderen na een reportage van Jambers.

In 1996 wijdde Paul Jambers een reportage aan eenzame boeren. Een van hen was boer Charel (Karel Declerck), die al achttien jaar lang, sedert de dood van zijn moeder in 1977, in erg onhygiënische omstandigheden woonde en werkte.

"Er komt af en toe een vrouw naar hier, om wat eten te brengen", zegt boer Charel in de reportage terwijl hij eieren klaarmaakt. "Maar er moet niemand in mijn huis komen." Ondertussen aten zijn katten, die via een gat in de voordeur binnenkomen uit dezelfde pan als hij en moet hij opletten dat er geen spinnenwebben invallen. "Elke dag eet ik hetzelfde", legt de boer uit Lotenhulle uit. "Vrijdag komen ze met frieten, maar ook die draai ik onder mijn eieren."

Spinnenwebben

"Ik zal de rommel wel eens opkuisen allemaal", gaat Charel verder. "Maar wel pas als mijn werk op het land gedaan is. Moest mijn moeder me hier zien, ze zou me een sukkelaar vinden, zo helemaal alleen. En die spinnenwebben? Ik denk dat ze hier al dertig of veertig jaar hangen", lacht Charel met een biertje in zijn hand terwijl hij zijn eigen bereidde maaltijd binnen smikkelt met zijn paar overgebleven tanden.

Trots toont hij nadien ook de trouwkleren van zijn ouders, die al meer dan zestig jaar in de kast hangen. "Mijn moeder was een fiere hoor", zegt Charel terwijl hij de jurk van zijn moeder toont. "En met zo'n kwaliteitsvolle stof."

Aan trouwen kwam boer Charel nooit toe ten tijde van de reportage. "Ik heb ooit acht jaar gevreeën met een meisje, maar mijn vader liet me niet toe met haar te trouwen", aldus Charel die verder uitlegt dat zijn vader de bruidsschat van het meisje te hoog vond. "Ook tegen mijn zin heb ik nooit getrouwd", aldus Charel. "Ik had graag iets rond van gezicht en dik van bil en dat heb ik niet meer gevonden (lacht)."

De liefde vond Charel uiteindelijk bij zijn Vera, met wei hij in 2009 trouwde. Boer Charel overleed in 2013 aan de gevolgen van lymfeklierkanker.