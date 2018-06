De introverte Belle Perez groeide uit tot een zelfzekere mama: "Muziek is mijn redding geweest" CD

21 juni 2018

Bron: Story 1 Showbizz Bij de naam Belle Perez denk je meteen aan sensuele en opzwepende muziek. De zangeres staat ook heel passioneel in het leven. Als jong meisje was Belle echter vooral op zoek naar zichzelf. Nu, op haar 42ste, heeft ze rust gevonden.

Maria Isabel ‘Belle’ Pérez Cerezo groeide op in het Limburgse Hamont-Achel als oudste dochter van twee Spaanse ouders. In het gezin Pérez werd veel belang gehecht aan familiewaarden en vriendschap. "Die Spaanse warmte heb ik thuis echt gevoeld", zegt Belle in Story. "Ik voelde me heel geborgen. Mijn ouders waren tegelijk ook heel beschermend. Ze hadden het moeilijk om mij los te laten. En er waren ook duidelijke regels, zoals op tijd thuis zijn. Eigenlijk maakte dat het voor mij als kind alleen maar makkelijker. Maar wanneer we naar Spanje op vakantie gingen - elke zomer was dat - dan waren ze minder streng."

VROEGER

Was de jonge Belle dan geen braaf meisje?

In de lagere school wel. Ik was een echt haantje-de-voorste. Maar dat sloeg helemaal om toen mijn grootouders besloten om terug te keren naar Spanje. Plots begon ik te rebelleren tegen alles wat met dat land te maken had. Ik wilde niet naar de Spaanse les en annuleerde mijn flamencolessen. Mijn ouders vonden dat enorm erg.

Een echte Spaanse furie was je dus wél.

Ik heb altijd al heel vurig en passioneel in het leven gestaan. Met af en toe een kleine vulkaanuitbarsting tot gevolg. Vroeger sloeg ik dan met de deuren of maakte ik lawaai op de trappen. En nadien zat ik vaak uren alleen in mijn kamer. Heerlijk vond ik dat. Op dat moment was ik ook heel erg op zoek naar mezelf. Ik voelde me geen Spaanse, maar ook geen Belgische. Wie ben ik? Een kleine identiteitscrisis dus.

Voelde je je op school ook de vreemde eend?

