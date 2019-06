Exclusief voor abonnees De indrukwekkende geschiedenis van Het Witte Paard : “Geïnspireerd door Al Capone” Redactie

27 juni 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 Showbizz Het Witte Paard in Blankenberge is een begrip in Vlaanderen. Intussen is al de vierde generatie aan zet, met Ben Van den Keybus en zijn vrouw Ann Fransen aan het roer. Het verhaal van Vlaanderens bekendste showtempel leest als een spannend boek vol merkwaardige feiten en straffe intriges. En het begon in Amerika, met ene Al Capone in de hoofdrol, zoals zaakvoerder Ben in dit interview vertelt.

Voor het ontstaan van het Witte Paard moeten we teruggaan naar je overgrootvader, Louis Smets.

BEN VAN DEN KEYBUS: Inderdaad, met hem is het allemaal begonnen in 1936. Mijn overgrootvader ligt aan de basis van het familiebedrijf Het Witte Paard. Hij had in Antwerpen een danszaal, Oud Antwerpen, waar hij bier tapte in soepkommen omdat hij aanvankelijk geen geld had voor glazen. Maar toen hij wel genoeg had verdiend, was het een hype geworden en bleef hij die kommen gebruiken.

In 1933 verkocht hij zijn zaak, en wilde hij zijn geluk beproeven in Amerika. De wereldtentoonstelling in Chicago van dat jaar zag hij als een opportuniteit om een klein fortuin te vergaren. Hij begon op het terrein van de Expo met de exploitatie van tweehonderd mobiele toiletten, en met het geld dat hij daaraan verdiende, opende hij ook een kraam met Belgische frieten en stoofvlees. Het kraam wisselde hij in voor een heus restaurant, dat hij huurde van ene Al Capone ...

