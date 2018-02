De Ideale Wereld maakt eigen versie van Temptation Island, maar het opzet is enigszins anders KVDS

02 februari 2018

14u20

Bron: VRT 0

Het satirische nieuwsprogramma 'De Ideale Wereld' (Canvas) heeft een eigen, hilarische versie gemaakt van 'Temptation Island'. De ingrediënten zijn dezelfde, maar het opzet enigszins anders. Oordeel zelf of u 'Debation Island' - over transmigranten - beter kunt smaken of niet.