De ideale vakantie van Saskia de Coster: "Altijd een bikini, een badpak doet me aan schoolzwemmen denken" Redactie

25 augustus 2018

00u00 0 Showbizz We hebben allemaal onze manier om vakantie te vieren. De ene trekt er elke dag op uit, de andere krijg je met geen stokken uit die relaxstoel. Hoe legt schrijfster Saskia de Coster (42) de riem af en met wie wil zij die rustmomenten delen?

"Een literatuurfestival bracht mij deze zomer naar Sarajevo. Drie keer in één eeuw werd de droom van verdraagzaamheid en vrede er aan flarden geschoten. Te pas en te onpas bots je er dan ook op een begraafplaats. Toch is het er aangenaam wandelen. Joggen kan langs de rivier: de Miljacka doorkruist de stad van oost naar west. M'n loopschoenen aanbinden is voor mij dé manier om mijn hoofd leeg te maken. Momenteel train ik zelfs voor m'n eerste marathon."

"Nachtelijke gesprekken"

"Het ultieme vakantiegevoel? Na zonsondergang filosoferen over het leven. Zonder gevoel van tijd en ruimte. En met een glas babbelwater in de hand. Het lijkt dan of élk gespreksonderwerp beter is dan het alternatief, nachtrust."

"Verliefd op Canada"

"Deze zomer ga ik nog naar het op één na grootste land ter wereld. Daar woont Karl, mijn beste vriend én de biologische vader van Saul, het zoontje van mij en m'n vriendin. Karl onmoette ik tijdens een schrijfstage in zijn woning. Het is altijd bang afwachten waar je gaat couchsurfen, maar het was vriendschap op het eerste gezicht. Het leek alsof ik er een broer bijkreeg."

"Fascinatie voor Japan"

"Als kleine Saskia was ik al begeesterd door het land met de oudste monarchie ter wereld. Japan bezoeken prijkt dan ook al lang op mijn bucketlist. Intussen dúrf ik niet meer goed. Uit schrik dat mijn ideaalbeeld over hét gadgetland bij uitstek uiteen zal spatten. In 2011 stond ik op punt om te vertrekken, maar gooide de tsunami mijn droom aan diggelen."

"Digitale detox"

"Omdat de deadline voor mijn nieuwe boek nadert, hou ik sociale media onder de duim. Zelf posten doe ik niet, al waag ik me in een voyeuristische bui wel aan het liken van foto's van vrienden. Op ontelbare apps kun je oeverloos scrollen. Doe ik dat te lang, dan ervaar ik een overdosis prikkels."

"Alcohol aan boord"

"Vakantie begint zodra het vliegtuig opstijgt. En er is in je hele verlof ook niet één gin-tonic die zo hemels smaakt dan de mix die de stewardess uit haar trolley tovert. Met het klimmen der jaren kan ik wel minder goed tegen alcohol. Na enkele glazen moét er een dansvloer in de buurt zijn. Of ik word wild en agressief."

"Licht gepakt"

"Op reis neem ik - indien mogelijk - enkel handbagage mee. Zo vermijd je stress van wachten aan de bagageband. Als would-be minimalist vind ik het heerlijk dat je op verlof niet meer weet of je je bikini dan wel je ondergoed aan hebt."

"Boeken-wurm"

"De zomer is het uitgelezen moment om bij te lezen. Op aanraden van Oprah Winfrey las ik 'An American Marriage', een echte pageturner. Van een schrijfster verwacht men dat we kilo's papier meezeulen. Maar ik heb inmiddels een e-reader. Mijn derde om precies te zijn. De vorige heb ik overreden bij het achteruit rijden met de auto..."

"Eten om te delen"

"Tapas maken een onvergetelijke zomeravond compleet. Alles wat zwemt in olijfolie vind ik lekker: van ingemaakte aubergines tot Spaanse pepers. Stress dat ik me overeet, heb ik niet. Want sinds ik het ouderlijk huis verliet, heb ik de weegschaal gedumpt."

"Geen waterrat"

"Het klinkt flauw, maar ik moet altijd overtuigd worden voor ik één teen in het water steek. Zelfs op vakantie vind ik zee en zwembad véél te koud. Mijn zoontje van vier moet me haast het water in sleuren. Ik draag het liefst een bikini, een badpak doet me te veel aan het schoolzwemmen denken."