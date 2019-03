De ideale relatietest volgens Kamal Kharmach? Monopoly TK

14 maart 2019

Econoom Geert Noels pleit in zijn nieuw boek voor een kleinere economie, op maat van mens en planeet. Hij vergeleek de economie in ‘Van Gils en Gasten’ met Monopoly, een spel dat iedereen graag wil meespelen. Kamal Kharmach beaamde dat en vulde aan dat je niet mag trouwen vooraleer je samen met je aanstaande Monopoly hebt gespeeld, want pas dan komt de ware aard van iemand boven.