De hondendief die Franse bulldogs ontvoerde van Lady Gaga krijgt celstraf van vier jaar

In Hollywood vond in 2021 een wel heel bijzondere overval plaats. De hondenuitlater van popster Lady Gaga, Ryan Fischer, werd door twee gewapende mannen overvallen én neergeschoten. De buit? Twee van de drie Franse bulldogs van de zangeres: Koji en Gustav. Dit was een zware klap. “Ik voel me ziek en ik bid dat mijn familie binnenkort weer volledig is”, klonk het op de Instagrampagina van de zangeres. Ze loofde een beloning van maar liefst $500.000 dollar (490.700 euro) uit, in de hoop haar geliefde viervoeters spoedig weer terug te krijgen. Ze uitte ook haar dankbaarheid naar haar hondenuitlater toe. “Ik zal altijd van je houden Ryan Fischer. Je riskeerde je leven voor onze familie en zal altijd een held zijn", klonk het emotioneel. Fischer zelf lag een maand lang in het ziekenhuis. Het zag er in eerste instantie naar uit dat hij snel zou genezen, maar niets was minder waar. Het was een lang genezingsproces, want hij botste op heel wat complicaties.