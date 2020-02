Exclusief voor abonnees De hernieuwde romance tussen André Hazes en Monique: een hels patroon van aantrekken en afstoten Nadine Van Der Linden

20 februari 2020

16u46 1 Showbizz “André en Monique zijn weer samen! André kiest voor zijn gezin!” De Nederlandse pers raakt dezer dagen niet uitgejubeld - “eind goed, al goed” - over wat een hernieuwde romance lijkt tussen de charmezanger en de moeder van zijn kind. Een zeurkous die zich vragen stelt bij dit helse patroon van aantrekken en afstoten. Nou, laat mij die kous dan maar zijn, denkt onze journaliste Nadine Van Der Linden: “Natuurlijk raken mensen wel eens verward in de liefde. Maar het is opletten met saga’s als deze, waarbij verwarring een ‘way of life’ is.”

Vooreerst dit. Hebben wij daar eigenlijk zaken mee, met de liefde van André Hazes (26) en Monique Westenberg (42)? Ergens niet - hún leven - maar ergens ook weer wel, omdat er gewoon niet naast te kijken valt. Wanneer Bridget Maasland (45) en André Hazes (intussen ex-geliefden) drie maanden lang foto’s plaatsen vol hartjes, dan wordt die relatie openbaar. En wanneer - zoals nu - elke dag wordt bericht over een nieuwe wending, dan ontstaat er vanzelf een beeld over wat liefde is. In casu: wat spannend, wat hier gebeurt! Wat romantisch, zelfs! André, die even de draad kwijt was, maar dan weer ziet wat een goeie, lieve, mooie vrouw Monique is.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis