De guilty pleasure van Tom Waes: “Ik kan uren naar klusjesman Roger kijken op tv” KDL

26 maart 2019

In 'Schoeters en Bellen', een podcast van Eén, hoort Siska Schoeters acht bekende tv-makers van de bovenste plank helemaal uit. Deze week nam acteur en televisiemaker Tom Waes plaats op de sofa bij Siska. Tom vertelde er over de rust die zijn verloofde Mieke in zijn leven brengt en over zijn guilty pleasure: op televisie naar klusjesman Roger kijken.

Tom Waes beleefde een topzomer tijdens de opnames van ‘Undercover’. Logeren op de camping, dat is één groot feest, zo blijkt. Al vanaf avond één. Maar natuurlijk moest er ook gewerkt worden.

Zou Tom nog steeds alle opdrachten van ‘Tomtesterom’ aangaan? Absoluut niet. Aan sommige dingen zou hij vandaag nooit meer beginnen. Dat de opdrachten méér dan gevaarlijk waren, werd ook duidelijk toen men probeerde het format te verkopen. In geen enkel land was “een zot” zoals Tom Waes te vinden.

‘Reizen Waes’ is meer dan “gewoon op reis gaan”. Tom is betrokken bij het volledige proces. Zo durft hij in de montage nog wel last-minute dingen veranderen. Iets dat hij van Mark Uytterhoeven geleerd heeft. Gelukkig brengt Mieke rust in zijn hectische leven, waardoor hij de dingen ook kan loslaten.

Maar niet alleen Mieke brengt rust in het leven van Tom, ook tv heeft daar een rol in. Zijn favoriete soort televisie is slow-tv. Of het nu kijken is naar een trein die z’n traject aflegt op tv of een klusjesman die z’n beste kunsten bovenhaalt: Tom komt ervan tot rust.

Tom Waes een muurbloempje? Toch als het op dansen aankomt! En kaarten, daar is hij ook al helemaal niet goed in. Een telefoontje met hartsvriend Pascal Braeckman leerde Siska heel wat dingen over Tom Waes bij. Maar ook over Pascal en zijn gewoonten tijdens het kaarten valt wat te vertellen.