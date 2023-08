“De grote hoeveelheid gratis condooms hebben we allemaal uitgetest!”: Def Dames Dope vieren 30 jaar ‘Don't Be Silly’

ShowbitsDe girldband Def Dames Dope bestaat in 2023 exact 30 jaar. Zangeressen, en ook zussen, Axana en Larissa Ceulemans hebben grootse plannen om dat te vieren. “Maar wel pas in 2024, want we kwamen er pas achter toen jij ons belde”, vertellen de de dames aan onze reporter Jarne. In ‘93 wisten ze meerdere hits te scoren, maar de opvallendste is sowieso ‘Don’ t Be Silly! (put a condom on your Willy)’. Hoe dat nummer tot stand kwam? Dat ontdek je in een nieuwe Showbits.