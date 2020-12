De grote emoties van An Swartenbroekx: “De Kampioenen zijn als een ketting. Als één schakel wegvalt, valt ze uiteen”

Celebrities Kanye West bezoekt Antwerps restaurant: “Hij testte negatief op Covid-19, maar positief op ons eten”

22 december De Amerikaanse rapper en producer Kanye West (43) verblijft momenteel in Antwerpen. Hij zou er samenwerken met Givenchy-ontwerper Matthew M. Williams aan de release van zijn nieuwe Nike-schoenen, de Nike MMW Zoom 4. Kanye werd de afgelopen dagen al verschillende keren gezien in de stad: logeren doet hij in hotel Julien en voor een diner trok hij naar restaurant Veranda.