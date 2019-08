Exclusief voor abonnees De grote biecht van Jo Vally, gesteund door dochter Carmen: “Ik steunde papa’s keuze voor een minnares” Jan Ruysbergh

07 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 4 Showbizz “Als kind al zag ik de kloof tussen mijn ouders almaar groter worden”, zegt Carmen (32), de dochter van Jo Vally (60) en Marcella (59), in Dag Allemaal. Voor het eerst laat zij zich publiekelijk uit over de al jaren aanslepende huwelijksproblemen van haar ouders. Op vraag van Jo zelf, die op zijn zestigste in het reine wil komen met zichzelf.

Jo Vally - echte naam Valère ­Lauwers - en zijn enige dochter Carmen, zijn oogappel. Het zijn twee handen op één buik, al geven ze grif toe dat ze weleens ruzie kunnen maken en ontkennen ze niet dat er strubbelingen zijn geweest. Dat Jo het niet altijd zo nauw nam met de huwelijkstrouw, is geen geheim. Maar wat gebeurd is in het verleden, weegt op zijn gemoed, zo blijkt. “Ik ben er toch wel bang voor geweest dat ik mijn dochter gekwetst had en dat ze zou zeggen: ‘Wat steek je toch allemaal uit? Ik bekijk je niet meer!” zegt hij emotioneel. “Carmen is mijn enige dochter, hé. Ons mirakelkindje, want eigenlijk konden Marcella en ik geen kinderen krijgen. Als er iets tussen ons zou komen, zou ik dat héél erg vinden.”

Net als Willy

Het interview met Willy Sommers en zijn (lang geheime) dochter ­Annemie dat enkele weken geleden in Het Laatste Nieuws verscheen, heeft Jo aan het denken gezet. “Ik was enorm getroffen door de liefdevolle band die uit hun gesprek naar voren kwam, ondanks hun ­vertroebelde relatie in het verleden”, verduidelijkt hij. “Annemie zei dat ze zich afvroeg of ze ‘Willy’ of ­‘papa’ moest zeggen tegen hem, wanneer ze hem voor het eerst in lange tijd terugzag. Toen ik dat allemaal las, dacht ik: zo’n gesprek moet ik ook eens met ons Carmen voeren. Om nog eens een aantal zaken duidelijk tegenover elkaar uit te spreken, want er is wel het een en het ander gebeurd.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis