De grootste mysteries van Hollywood (deel 6): waarom zoveel mensen ervan overtuigd zijn dat Tupac nog leeft

CelebritiesNooit opgeloste verdwijningen, sinistere communes en bizarre moorden: Hollywood is een vat vol geheimen. Deze zomer duikt HLN in de meest opvallende mysteries van het land van glitter en glamour. Deze week: speelde Tupac Shakur vier jaar lang voor SK Beveren? Of geniet de legendarische rapper van een jarenlange vakantie in Maleisië of Cuba? Het zijn maar enkele van de theorieën die sinds het overlijden van de Amerikaan in 1996 de ronde doen. ‘Tupac is alive’!