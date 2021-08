De grootste mysteries van Hollywood (deel 5): de bloederige Wonderland Moorden die draaiden rond een bekende pornoster

TV Véronique De Kock vertelt waarom ze nooit in Playboy wou staan: "Trots dat ik jaren waanzinni­ge bedragen weigerde"

6 augustus ‘Heb je ooit iets geweigerd waar je tot op de dag van vandaag trots bent?' Dat is de vraag die de kandidaten in ‘Waarheid, Durven of Doen' krijgen voorgeschoteld. En Véronique De Kock heeft daar een perfect antwoord op.