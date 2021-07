De grootste mysteries van Hollywood (deel 1): hoe kwam George ‘Superman’ Reeves aan zijn einde?

CelebritiesNooit opgeloste verdwijningen, sinistere communes en zelfs een pedofilienetwerk waarvoor nooit echt bewijzen werden gevonden: Hollywood is een vat vol geheimen. Deze zomer duikt HLN in de meest opvallende mysteries. Deze week: hoe kwam George Reeves, bekend voor z'n rol in ‘Superman' aan z'n einde? Was het - zoals de politie aannam - zelfmoord, of had een van de vrouwen in z'n leven er iets mee te maken?