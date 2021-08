De gevaarlijke hobby van Andy Peelman: “Ik had me voorgenomen om het rustig aan te doen, maar plots ging ik overkop met de wagen”

Als we Andy Peelman (37) interviewen over zijn passie, het autoracen, is hij net een dag eerder overkop gegaan met zijn wagen op het circuit van Zolder, maar dat mag de pret niet drukken: Andy is en blijft een fervent autorijder. ‘Tja, dat kan gebeuren, hé,’ zegt hij laconiek. ‘Een klein vergissingske. (glimlacht) Ik ben er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, dat is het belangrijkste. Het ongeval gebeurde met een Citroën C1 tijdens een oefensessie voor de C1 Racing Cup. Die race wordt het voorprogramma van de 24 Uren van Zolder die in september worden verreden. Het is de bedoeling dat ik aan beide races deelneem. De 24 Uren zelf rij ik met een BMW 325. Iets meer power dan zo’n C1, maar ook met die kleine wagentjes rij ik heel graag.’