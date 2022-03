De geruchten zijn waar: The Rolling Stones treden op 11 juli 2022 op in België

MuziekDe geruchten over een mogelijk concert in België deden al een tijdje de ronde, maar zijn nu ook bevestigd: de legendarische rockband The Rolling Stones zal op 11 juli 2022 optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het is al acht jaar geleden dat de groep in België te zien was.