De generale repetitie zit erop: dit zijn de 5 hoogtepunten om naar uit te kijken tijdens Rode Neuzen Dag XL MVO

30 november 2018

De generale repetitie van Rode Neuzen Dag zit erop. Wij gingen een kijkje nemen en kozen alvast onze 5 hoogtepunten van de show.

1. Samson en Gers

Jonas Van Geel en Gers Pardoel steken ‘Samson & Gert’ in een nieuw jasje als ‘Samson & Gers’. Een muzikaal optreden dat zeker ook op de lachspieren zal werken.

2. Laura Tesoro zingt voor het eerst haar nieuwe single

Laura Tesoro brengt vandaag haar nieuwe single ‘Mutual’ uit. Die zal ze vanavond voor het eerst live zingen in het Sportpaleis.

3. Tourist LeMC zingt met een verassende partner

Tourist LeMC zingt zijn hit ‘Spiegel’ normaal gezien met Raymond van het Groenewoud, maar gezien die er vanavond niet bij kon zijn, valt iemand anders voor hem in. We mogen nog niet verklappen wie, maar het is zowel een verrassende als geslaagde keuze.

4. Natalia zingt haar duet met Lou

Natalie zorgt samen met ‘The Voice Senior’-deelnemer Lou voor een echt kippenvelmoment wanneer ze twee duetten zingen.

5. Jonas en Koen zingen ‘Rood’

Het Sportpaleis transformeert volledig wanneer Niels Destadsbader en Koen Wauters het nummer ‘Rood’ van Marco Borsato zingen. Bereid je maar voor op een Sportpaleis zo rood als een rode neus.