De genadeloze putsch van onbekende Bockie de Repper die Catherine en Fatma overklast: de hoogtepunten van aflevering 26 van ‘De Slimste Mens’

tvKomen, spelen en compleet onverwacht met een straatlengte winnen en met exact één seconde de allerhoogste score ooit behaald in ‘De Slimste Mens’ missen. Dat is wat de voor het grote publiek compleet onbekende Bockie de Repper, alias Jonas Van Boxstael (35), uit Aalst, deed. Goeie speelsters Catherine Van Eylen en Fatma Taspinar zaten er bij en keken er naar. Met enig ongeloof. ‘Ik dacht dat Bockie niks wist’, mompelde Fatma verbaasd.

“Dit was de grootste wake-up-call die ik ooit beleefd heb. Niemand hier geloofde ook maar één seconde dat jij zou scoren. En dan doe je dit.” ‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden biechtte dit in 2009 op bij de ontdekking van Susan Boyle. Precies datzelfde gevoel heerste na afloop bij ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, na de overrompelende prestatie van de compleet onbekende Bockie de Repper, last minute invaller voor acteur Jeroen Perceval. Komen, zien en glansrijk overwinnen. Dat is wat de Aalsterse Jonas Van Boxstael, zoals Bockie eigenlijk heet, deed. Héél straf.

Voor de duidelijkheid: Bockie haalde de eerste selectie van de VIER-quiz niet, maar belandde op het lijstje van vrijwilligers die mochten opgebeld worden als er kandidaten zouden afvallen. En dus kreeg Bockie een telefoontje met de vraag of hij Jeroen Perceval wilde vervangen. ‘Geen paniek’, klinkt het bij de Aalstenaar. “Ik ben het gewoon om de laatste keuze te zijn. Het is zoals vroeger in de les Lichamelijke Opvoeding. Ik kan omgaan met die gevoelens en ik heb er veel zin in.”

Veel tijd om de kinderencyclopedie vanbuiten te blokken, of ganse jaargangen van Dag Allemaal te lezen kreeg hij niet. “Ik wist zelf nog maar een paar dagen voor de opnames dat ik mocht meedoen, dus voorbereiden zat er niet in. Dat had ook geen zin. Vier dagen voorbereiding gaan nooit twintig jaar van verderf goedmaken. Ik hoopte vooral dat ik altijd tot op de opnames zou geraken, want ik heb geen rijbewijs”, relativeerde Bockie een en ander.

Wie is Bockie?

Maar wie is die Bockie de Repper eigenlijk? De man liep school op het St Jozefscollege in Aalst en beëindigde vroegtijdig zijn studies op Sint Lucas, waarna hij begon te werken bij MTV Networks. Daarna werkte hij twee jaar bij ‘de kuisploeg’ van Electrabel. Nadien belandde hij bij productiehuis TV Bastards en te eindigen als ‘Online Creator Content’ te worden bij DPG Media. Nu is hij vooral zijn eigen baas.

In Aalst en omstreken is hij onder andere bekend omdat hij tijdens de eerste lockdown 24 uur afhaalmaaltijden at en daarmee de Aalsterse horeca een duwtje in de rug gaf. Aalst en wij weten dat omdat Bockie van een en ander een hilarisch filmpje maakte.

In de zomer van vorig jaar haalde Boxstaels de Amerikaanse ochtend tv-shows en de cover van de New York Post met een deepfake-video over ‘Game of Thrones’ waarin hij vooral uithaalde naar het zwakke scenario en hij zelf even te zien was terwijl hij Starbucks-koffie slurpte. De video werd een instant hit en is inmiddels een paar miljoen keer bekeken.

Als u denkt dat u Bockie eerder al ergens zag. “Klopt. Ik ben al gevraagd voor de panelshows ‘Control Pedro’ en ‘Beste Kijkers’. Dat is telkens weer bijna flauwvallen voor we eraan beginnen. Eens bezig, loopt het wel los. Met camera’s heb ik echt niks van moeite”, zegt hij. Al zal Bockie wel nog moeten wennen aan het fenomeen BV nu hij instant beroemd is in Vlaanderen.

De leukste quotes

Fatma (op de vraag of er chemie is tussen haar en Bockie): ‘Er zit glas tussen’.

Fatma (gaat de filosofische toer op, als ze het over koken heeft): ‘Door de maag te vullen de ziel voeden’.

Bockie geeft toe dat hij op jonge leeftijd 50.000 euro erfde en dat fortuintje er volledig doorjoeg aan eten, drank en taxi’s. ‘Op 11 jaar ça va nog hé. ‘t Is wel al vier jaar op’.

Bockie (over zijn hemd): ‘Tweedehands. Je ruikt wie er in gestorven is. In zo’n tweedehandswinkels komt die intense geur je tegemoet. Maar het went’.

Fatma (heeft snel door wat er aan de hand is): ‘Ik dacht dat Bockie niks wist, maar hij is goed bezig’.

Catherine (of ze dialect spreekt): ‘Neen. Dat is me al gevraagd. Ik spreek er nog altijd geen’.

Hilarische momenten

‘Ken ik niet’. Dat is het gevatte en hilarische antwoord van Bockie als Erik van Looy een verhaaltje begint over bekende Aalstenaars als Steven Van Herreweghe en Bert Kruismans die ooit Slimste Mens zijn geworden.

Kamal Kharmach levert niet echt veel bij tot een gezellige avond, maar is wel leuk als hij een geheimpje verklapt dat Fatma in het Arabisch helemaal niet schattig klinkt.

Kantelmomenten

Zowat iedereen in de tv-studio is overtuigd dat Bockie de Rapper er niet veel zal van bakken. Maar hij doet meteen wat niemand hem dit seizoen heeft voorgedaan: hij scoort bij ‘3-6-9' op elke vraag waar tijd te winnen valt en staat meteen 40 seconden voor op Catherine en Fatma.

In ‘Open Deur’ scoort hij gewoon door. Bovendien puzzelt hij snel en accuraat.

Terwijl Catherine en Fatma tijd verliezen in de fotoronde, speelt Bockie alweer snel en goed. Hij heeft dan al 403 seconden, meer dan de dames samen.

Catherine doet wat ze moet doen in de fotoronde: haar fragment feilloos spelen. Fatma scoort hier vier goede antwoorden, waarop Bockie met de 50 seconden gaat lopen en vervolgens zijn eigen fragment - over een HBO-reeks- feilloos en snel afhaspelt om zo op 1 seconde van de hoogste score aller tijden te belanden.

In de finale tussen Fatma en Catherine is het zacht tegen onthard. Catherine wint uiteindelijk en verzekert zich van een plaats voor de finaleweken.

De eindscore (voor het finalespel)

Bockie de Repper 597 sec.

Fatma Taspinar 341 sec.

Catherine Van Eylen 242 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen 4 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Bockie de Repper 1 deelname 1 keer gewonnen

Nieuwkomer

Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe

Bockie mist hoogste score aller tijden met één seconde

Eén luttele seconde scheelde het. Eén seconde om de hoogste score ooit te evenaren, maar eigenlijk twee om dat record in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ binnen te halen. Nieuwkomer Bockie de Repper sloot af op 597 seconden. Zo blijft Michéle Cuvelier vooralsnog de lijst aanvoeren. Eerder dit seizoen haalde VRT-journalist Riadh Bahri met 594 seconden ook al een erg hoge score. Hij staat nu, na de prestatie van Bockie, op plaats drie. In tegenstelling tot Bahri die zijn hoge score vooral te danken had aan een uitzonderlijke goede filmronde waarin hij 320 seconden scoorde, haalde Bockie de hele quiz door in elk onderdeel een pak seconden.

Met de komst van de Aalsterse youtuber valt Sophie Matthys uit de top tien.

Dit is de nieuwe top 10

1. Michèle Cuvelier 598 sec. (Seizoen 16)

2. BOCKIE DE REPPER 597 SEC. (S18)

3. Riadh Bahri 594 sec. (S18)

4. Lieven Scheire 569 sec. (S17)

5. Thomas Huyghe 561 sec. (S17)

6. Gilles Van Bouwel 559 sec. (S14)

7. Michèle Cuvelier 558 sec. (S16)

8. Adil El Arbi 557 sec. (S12)

9. Michèle Cuvelier 549 sec. (S16)

10. Danira Boukhriss 548 sec. (S13)