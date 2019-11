Exclusief voor abonnees De gelijkenissen tussen Linda De Ridder en dochter Margot leiden tot pittige discussies: “Mama zeurt over rommel in huis, maar ze is zelf een sloddervos” VVDW

14 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Wanneer Linda De Ridder (58) straks voor de allerlaatste keer op de planken staat in ‘Chez Nonkel Jef’, is de kans groot dat haar dochter in de zaal zit. Hun band is enorm hecht. “We vertellen elkaar bijna alles en ik vraag haar geregeld om raad”, zegt Margot (bijna 20) in Story. “Volgens mijn vriend soms zelfs te veel.”

Linda De Ridder speelt voor de derde keer mee in een theaterstuk over de populaire Nonkel Jef, maar ‘Chez Nonkel Jef’ is extra bijzonder, omdat het wellicht de allerlaatste keer zal zijn dat de reeks in het theater te zien is. “Ivo Pauwels, die nonkel Jef speelt, is intussen 81 jaar. Het hangt van Ivo af of er nog een vervolg komt”, legt Linda uit. “Maar zelf stop ik nog lang niet met acteren (lacht). In het voorjaar speel ik mee in ‘Assisen 3 – De Wurgmoord’. En nog tot 2021 zie je me in verschillende stukken in theater Elckerlyc en het EWT.” Dochter Margot is alvast grote fan van haar moeder. “Ik sla geen enkele première over. Mama is klein van gestalte, maar een grote vrouw op het podium. Ik ben wel altijd blij als een productie achter de rug is en ze weer meer thuis is. Mama kookt lekkerder dan papa (lacht).”

