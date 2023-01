De gekke (en ongezonde?) eetgewoontes van onze BV’s: “Vol-au-vent als ontbijt? Zo slecht is dat eigenlijk nog niet”

Film Brad Pitt vanaf vandaag te zien in 'Babylon': “De toekomst? Die is aan de jeugd, ik ga wel iets anders doen”

Hollywoodster Brad Pitt is vanaf vandaag te zien in de nieuwe film ‘Babylon’. VTM-journaliste Aagje Vanthomme sprak met de acteur over zijn ambities voor de toekomst. Maar naar eigen zeggen heeft hij er niet al te veel, wat acteren betreft. “De toekomst is aan de jeugd”, klinkt het. “Ik ben meer geïnteresseerd in nieuwe manieren om verhalen te vertellen.”

18 januari