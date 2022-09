De galante Franse dief is terug: Netflix lost eerste veelbelovende beelden van ‘Lupin: part 3'

Showbizz Dziubi en Brecht zijn wel heel snel close in ‘Blind Getrouwd’: "Er zit veel meer achter die vele knuffels"

Een erg zonnige aflevering van ‘Blind Getrouwd’ vanavond, de koppels zijn allemaal samen op huwelijksreis in het Turkse Bodrum. Ze ontdekken het prachtige resort en genieten van elkaar gezelschap. Maar er is ook ruimte voor de eerste openhartige gesprekken. Zo praten Brecht en Dziubi tijdens een diner voor het eerst over hun coming out. Vooral Dziubi kreeg het in zijn jeugd zwaar te verduren. Hij werd zwaar gepest en was zelfs het slachtoffer van gaybashing. Samen met Jarne van Showbits blikt hij al vooruit op de aflevering van straks. Hij vertelt onder meer over de zware pesterijen op de middelbare school. “10 jaar geleden zat ik op wc te huilen, nu sta ik hier”, vertelt hij trots in een nieuwe Showbits.

