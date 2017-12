De 'FoKKoF'-trui van Barbara Sarafian verkoopt als zoete broodjes: "Mensen mailen me: ik moét die trui hebben" DBJ

10u22

Bron: Het Nieuwsblad 2 VIER De Slimste Mens ter Wereld - Barbara Sarafian Showbizz De 'FoKKoF'-truien van Barbara Sarafian (49) vliegen de deur uit. De actrice gaf de trui in het afgelopen seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' aan presentator Erik Van Looy. Sindsdien was de voorraad op één namiddag weg.

Het was een van de opvallende momenten uit het afgelopen seizoen van 'De Slimste mens ter wereld', Barbara Sarafian die een trui met haar stopwoordje 'Fokkof' aan Erik van Looy cadeau deed. “Mensen mailen mij: ik moét die trui hebben", zegt Sarafian in Het Nieuwsblad. "Dan denk ik: gij hebt het motto van mijn trui nog niet goed begrepen.” (lacht)

Barbara wil wel benadrukken dat FoKKoF geen agressieve boodschap met zich meedraagt. “Fokkof is een stopwoord van mij, het is zeker niet kwaad bedoeld. Het is meer een manier om te zeggen: Jongens, ken uw prioriteiten.”

BS Fokkof-trui

De vraag is niet meer bij te houden. "Ik heb twee voorraden via de site barbarasarafian.com aangeboden en die waren in één ­namiddag weg. Ik wil het beperkt houden, maar langs alle kanten worden vrienden en kennissen van mij aangesproken of zij niks kunnen regelen. Nu moeten we bekijken of we ermee doorgaan. Vrienden zeggen me dat ik de collectie zelfs moet uitbreiden, maar ik blijf wel nog altijd actrice. Ik moet tegen 5 januari nog een theatertekst schrijven.” (lacht)

“Nu is alles uitverkocht, volgende week pik ik de draad weer op. Ik wil ook de controle behouden, ervoor zorgen dat iedereen netjes bediend wordt. Ik zou zeggen: hou de website in de gaten. Eén meisje heeft de pull alvast gekocht om er in New York mee voor de Trump Tower te gaan staan. Dat vind ik wel grappig, ja.”