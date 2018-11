De finalisten zijn bekend! Zo brachten de kandidaten het ervan af in ‘Dancing With The Stars’ DBJ

30 november 2018

22u37 3 Showbizz De finalisten van ‘Dancing With The Stars’ zijn bekend. Kat Kerkhofs, James Cooke en Leen Dendievel zullen volgende week strijden voor een plaats op het hoogste schavotje van de danswedstrijd. Ian Thomas moest het onderspit delven in de halve finale.

Met de eindmeet in zicht, moest Ian Thomas uiteindelijk toch het onderspit delven in ‘Dancing With The Stars’. Een swingende Chachacha en gevoelige Weense wals bleken uiteindelijk dan toch net niet goed genoeg voor een plekje in de finale. James, Kat, Ian en Leen moesten in deze halve finale aan de slag met het Hollywood-thema. Ze dansten elk twee keer op een nummer uit een filmklassieker.

Leen en haar danspartner Andrei kroonden zich deze week tot de onbetwiste juryfavoriet in het VIER-programma. Met beide dansen versierden ze maar liefst 69 punten. Ian en Natascha bengelden dit keer onderaan. Zij wisten slechts 62 punten te versieren. Dat vertaalde zich tevens in de punten van het publiek, want ook zij gaven Ian de laagste score. “Ik vind het jammer, maar ik ben superdankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. En ik ben trots op iedereen die in de finale zit.”

Kat en Nick openden de avond en probeerden het publiek en de kijkers te overtuigen met een quickstep op ‘Another Day of Sun’ uit Oscargigant ‘La La Land’. “Je kan zo bij ons aansluiten in de musical ‘40-45‘”, zei Gert Verhulst na de uitvoering. “Als er zich dan ten minste geen technische fouten voordoen”, grapte Kat die daarmee de hele zaal op haar hand had. “Gefeliciteerd met de ‘burn’ van de avond, tien punten waard”, lachte jurylid Jan Kooijman. Kat haalde voor de dans in totaal 32 punten.

Leen en Andrei gingen voor hun eerste dans de moderne tour op. Ze kozen voor het nummer ‘It Must Have Been Love’ van Maria Mena uit ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’. Met de gevoelige uitvoering haalden ze een topscore van 37 punten van de jury! “Het beste wat ik ooit van je gezien heb”, zei jurylid Michel Froget.

Ian en Natascha speelden hun troeven uit met een chachacha op ‘Can’t Stop The Feeling’ van Justin Timberlake uit de film ‘Trolls’. “Alles wat er in zit, blijft er maar uitkomen”, zei fan Jan Kooijman. Ian kreeg een totale score van 32.

James en Björk veroverden de dansvloer met een rumba op ‘I See Fire’ van Ed Sheeran uit de film ‘The Hobbit’. “James ziet er prachtig uit vanavond”, zei Joanna. “Hij was de perfecte danspartner.” Ian en Björk kregen een totaal van 32 punten voor hun rumba.

Na een pittige chachacha gingen Natascha en Ian de stijlvollere kant op voor hun tweede dans. Ze dansten een prachtige Weense wals op ‘Fall On Me’ van Andrea & Matteo Bocelli uit ‘The Nutcracker and the Four Realms’. “Fake it till you make it”, zei Michel nadien over zijn dans tegen Ian, maar dat was helemaal tegen de zin van Jan Kooijman. “Die zin heeft een veel te negatieve connotatie, dat verdient hij niet”, zei die laatste. Ian kreeg 30 punten van de jury, maar wel 9 van Jan.

Net als Ian en Natascha kozen ook Leen en Andrei voor een chachacha. Zij gaven het beste van zichzelf op de originele versie van ‘Get The Party Started’ van Shirley Bassey uit ‘Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore’. “Het was een vlekkeloze act, Leen Dendiva”, zei jurylid Michel. Voor een tweede dans kreeg Leen 32 punten, met een 9 van Leah Thys.

In het tweede deel van de avond kozen James en Björk voor een aartsmoeilijke paso doble op het nummer ‘Run Boy Run’ van Woodkid uit de film ‘The Maze Runner’. “Jouw kracht is je energie”, zei Joanna. “Je voelt de ruimte met je energie.” James kreeg 35 punten, met een 10 van Leah Thys.

Ook Kat en Nick gingen in hun tweede routine voor een moderne dans. Het prachtige ‘Never Enough’ van Loren Allred uit de film ‘The Greatest Showman’ zorgde mee voor een kippenvelmoment. “Je wil het heel erg en dat is een plezier om naar te kijken”, zei Leah Thys. “Ik heb nog nooit een amateur gezien die zo snel dingen oppakt”, vond Joanna. Kat kreeg 33 punten.

De stand na de scores van de jury:

Leen en Andrei: 69

James en Björk: 67

Kat en Nick: 65

Ian en Natascha: 62

Ook van het publiek kreeg Ian Thomas de minste punten. Hij moest de wedstrijd verlaten.