De favorieten gewikt en gewogen: wint Celine Van Ouytsel het kroontje van Miss België 2020? TDS

08 januari 2020

16u14 0

Nu zaterdag, op 11 januari, geeft Elena Castro Suarez (19) haar kroontje van Miss België door aan één van de 32 finalistes. Maar wij hebben de favorieten nu al gewikt en gewogen. Celine Van Ouytsel (23) heeft lang blond haar, houdt van roze en is met meer dan 61.000 volgers een fenomeen op Instagram. Toch is ze allesbehalve een dom blondje. Celine heeft een masterdiploma Rechten op zak, mét onderscheiding. In september werd ze al verkozen tot Miss Antwerpen, maar Celine, die trouwens afkomstig is uit Herentals, mikt nog véél hoger!