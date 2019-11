De favoriete programma’s van actrice Rilke Eyckermans: “Tussen realiteit en fantasie" Redactie

23 november 2019

00u00 0 Showbizz "De grijze zone tussen realiteit en fictie boeit me mateloos. Zo kijk ik graag naar betoverende series genre 'Sabrina, the Teenage Witch'. Ook heb ik alle films van Tim Burton en 'Harry Potter' gezien. Stiekem hoop ik dat er nog een andere wereld is dan onze perceptie van de werkelijkheid. Bijgevolg smul ik van superheldenfilms als 'Batman', Marvels 'Guardians of the Galaxy' of ruimtefilms zoals 'Interstellar'. Mijn grootste droom is tijdreizen. Ik heb me ooit even verdiept in kwantummechanica, maar dat was nogal - euh... - technisch." (lacht)

"De 'hunks' van Netflix"

"Mijn geheim voor een hemelse slaap? Geen kabels rondom mijn bed. Mijn slaapkamer houd ik zoveel mogelijk vrij van gsm's en tablets. Omdat hun blauwe licht de productie van melatonine verstoort en dus je nachtrust in de war stuurt. Niettemin is er niks leuker dan te zondigen tegen je eigen regels, toch? Er zijn dagen dat ik al om 5 uur wakker ben. Omdat het zonde is om zo vroeg op te staan, bekijk ik dan onder de wol een goede reeks op mijn iPad. 'Mad Men', 'Peaky Blinders', 'Mindhunter', 'Stranger Things'... Mijn Netflix-lijst is eindeloos. 'Lucifer' is niet goed geacteerd, maar wel leuk kijkvoer omdat het hoofdpersonage een hunk is. Ik kijk ook met grote puberogen naar 'Luther'. Want Idris Elba is een knappe én sterke acteur. Hou er wel rekening mee dat je na die reeks telkens onder je bed zult willen kijken voor je gaat slapen."

"Met bord op schoot én thee"

"Koken voor vrienden is gezellig, maar als vrijgezel je eigen potje koken, vind ik niet zo leuk. Dan ga ik nog liever alleen op restaurant. Of ik laat een koerier een eenpansgerecht leveren. Met het bord op schoot tv-kijken daarentegen is wél me-time. Snoepen na het eten doe ik bijna nooit. Da's meteen de makkelijkste manier om gewicht te verliezen. Ook alcohol drink ik sinds zeven maanden niet meer. Het is een verborgen dikmaker, die weegt op je humeur. Ik voel me gezonder én energieker nu ik verse groene thee of water drink. Niet dat ik nóóit meer alcohol zal consumeren, maar ik mis het niet, ook niet op feestjes."

"Geen tv met mijn BFF Tatyana"

"Ik kijk tv tijdens mijn cardiotraining in de fitness. 'The Dog Whisperer: with Cesar Millan' bijvoorbeeld. Zo steek ik wat op voor wanneer ik nog eens mag dogsitten op Aldo, de Australische herder van mijn broer Siebe. Met vrienden kijk ik weleens samen naar stand-upcomedy, maar niet met mijn 'Best Friend Forever' Tatyana Beloy. Als we elkaar treffen, raken we niet uitgepraat, en da's al meer dan twintig jaar zo. Geen haar op mijn hoofd dat er dus aan denkt met haar voor een scherm te hangen."

"Huizen kijken, géén horror"

"Met een interieur- of renovatieprogramma straf je mij nooit. Denk aan 'Grand Designs' of 'The World's Most Extraordinary Homes'. Huizen pimpen is een hobby van mij. Zelfs als kind vond ik het al leuk om de slaapkamer herin te richten. Blijkbaar hou ik van verandering. (lacht) Tegelijk ben ik snel overprikkeld, dus horror of programma's over zieke kinderen mijd ik. Ook kan ik slecht tegen onrechtvaardigheid. Het waargebeurde 'When They See Us' (over vijf Amerikaanse tieners van Afro-Amerikaanse en latino-afkomst die in 1989 onterecht werden veroordeeld voor de verkrachting van een witte vrouw, red.) hakte er té hard in... De serie was top, maar ik ben er dagenlang slecht van geweest."

"Trouwen met wildvreemde"

"Voor het nieuwe seizoen van 'Dancing with the Stars' zou ik passen. Ik dans graag, maar om dat nu voor een jury te doen... Nee, dan zou ik liever mijn kans wagen in 'Blind Getrouwd'. Ik ben écht benieuwd welk dekseltje de wetenschap op mijn potje zou zien. Maar een huwelijk zelf staat niet hoog op mijn verlanglijstje."

MIJN TV-TIP

"Naast 'De Zonen van Van As', dat VTM op zaterdag- en zondagmiddag heruitzendt, smul ik vooral van 'De twaalf'. Ja, onze Vlaamse fictie is beklijvend goed!”