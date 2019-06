De favoriete onenightstand van Imke Courtois Redactie

26 juni 2019

12u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Voormalig voetbalster en tv-analiste Imke Courtois heeft zich deze week aan het ‘Tussen Hemel & Hel’-interview gewaagd in HUMO. Daarin verklapte ze het hoogste lichamelijke genot, en ook wie haar daarbij wel eens een handje mag helpen.

Het hoogste lichamelijke genot, dat is voor Imke een uitgemaakte zaak. “Sporten. ‘t Is te zeggen, ik vind lopen, fietsen of zwemmen op zich eigenlijk niet zo leuk; het is het gevoel achteráf dat voor mij telt. Na een lange fietstocht een douche nemen en in de zetel ploffen: lichamelijk gezien is dat voor mij het summum.” Ook seks mag er zijn. “Seks staat ex aequo met sport. Ik vind het een belangrijk aspect van het leven, wat niet wil zeggen dat ik met ongeacht wie de lakens deel. Voor mij is seks strikt gekoppeld aan graag zien.”

Op dit moment is Courtois single, dus kan ze ongestoord dromen van haar favoriete onenightstands. “Vroeger had ik sowieso voor Patrick Dempsey gekozen in zijn rol van McDreamy in ‘Grey’s Anatomy’ - ik was verslaafd aan die serie, en in het bijzonder aan hem. Maar nu zou ik eerder gaan voor Four in de film ‘Divergent’, een rol van Theo James. Hij komt introvert maar toch zelfzeker over: die combinatie vind ik sexy. Hij combineert ook allerlei eigenschappen en interesses. Dat wil ik ook: een man die niet enggeestig in het leven staat, die zelfzeker is, maar niet per se altijd op de voorgrond moet treden. Met zo iemand zou ik weleens op mijn plat dak willen gaan zitten.”

Lees het hele interview met Imke Courtois deze week in HUMO.