De Efteling gaat zaterdag niet open voor testevenement

"Evenementen moeten worden uitgevoerd met een verhoogd bezoekersaantal. Met een aantal van 4000 bezoekers zou de onbenutte capaciteit van attracties en park veel te groot zijn voor een reële vergelijking met een normale situatie. Bovendien is onderzoek naar bezoekersdynamiek, contactmomenten in attracties en wachtrijen niet mogelijk, door de zeer lage bezettingsgraad van attracties en park", aldus Fieldlab.

538

Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling, vindt het jammer dat het evenement niet doorgaat. Hij denkt dat alle ophef rond het inmiddels afgeblazen 538-evenement in Breda mede heeft geleid tot dit lage aantal aanmeldingen. "We denken dat de onderzoeksvoorwaarden, de gedeeltelijke openstelling en de commotie rondom het 538 evenement hebben geleid tot een laag aantal aanmeldingen. Ook het zicht op een mogelijke heropening, zoals door het kabinet mogelijk voor 11 mei aangekondigd, kan daar een rol in hebben gespeeld. We hopen dat Fieldlab dit onderzoek in de nabije toekomst alsnog kan uitvoeren, zodat we steeds dichter bij een normaal dagje Efteling kunnen komen.”