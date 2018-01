De eerste reactie van de nieuwe Miss België Angeline Flor Pua SVH/EVDB

01u10 1 BELGA Showbizz Een buitenbeentje heeft het gehaald. Angeline Flor Pua, 22 met Filipijnse roots, mag zich een jaar lang het mooiste meisje van ons land noemen. Pilote in spé, harde werkster, meertalig, brein en schoonheid. “Ik heb geleerd hard te werken. Daardoor wist ik bij de bank ook 100.000 euro los te krijgen voor mijn opleiding..”

“Je wilt niet weten hoeveel ze opgeofferd heeft om hier vanavond te staan,” fluistert haar halfzus Kim Trappeniers net nadat Angeline het kroontje had ontvangen. “Om haar studies te betalen combineerde ze de voorbije jaren zeven baantjes. Van werken in de decathlon en horeca-jobs tot een adminstratief baantje in de luchthaven. Noem maar op. Ze wilde absoluut pilote worden en gezien wij niet écht een rijke familie zijn, was een lening onontbeerlijk. Dat heeft ze dankzij haar inzet zelf voor elkaar gekregen. De bank leende haar 100.000 euro om haar studies tot een goed einde te brengen.”

BELGA

En daar is ze bijna in geslaagd. Miss België zit in haar laatste jaar van ‘Piloot in de burgerluchtvaart’. Anders dan bij Missen die van een carrière als stewardess dromen, is de stuurknuppel voor haar dus nabij. Al kan haar nieuwe titel daar wel verandering in brengen. “Ik ga mijn studies proberen te blijven combineren met deze titel. Maar mocht het niet mogelijk zijn, dan stel ik alles even uit. Want ik wil echt een goede ambassadrice voor ons land worden. Ik wil er alles aan doen om België te vertegenwoordigen.”

En dat kan ze in verschillende talen. “Naast Nederlands, behelp ik me behoorlijk in het Frans, spreek ik Engels en Filipijns. Dus dat is wel oké.”

BELGA

Een onverwachte overwinning. Al vond mama van niet. “Ik ben zeer gelovig. Tijdens de provinciale verkiezingen, viel de stroom in ons hotel uit. Dat zag ik echt als een teken van God. Vanavond was het net zo. Onze haardroger in het hotel deed het dagenlang prima, maar weigerde vandaag elke dienst. Voor mij was ‘dat signaal’ duidelijk. Angeline ging winnen.”

Al speelt nu al een absoluut droomscenario in ieders hoofden. Miss België die volgend jaar alle finalistes naar de jaarlijke reis in Egypte vliegt. “Ik hoop om ooit voor Emirates te vliegen, maar dat zou inderdaad geweldig zijn. Stel je voor. Als co-pilote naar Egypte. Ik kijk ernaar uit!", besluit Angeline.

BELGA candidate Angeline Flor Pua celebrates on the podium after winning the Miss Belgium 2018 beauty contest in the Plopsa Theater, Saturday 13 January 2018, in De Panne. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ