Miss België Angeline Flor Pua (22) overleefde aanslag in Zaventem en combineerde zeven baantjes om piloot te worden: brein én schoondheid SVH/EVDB/Jonathan Bernaerts

07u00 1 BELGA Showbizz Een buitenbeentje heeft het gehaald. Angeline Flor Pua, 22 met Filipijnse roots, mag zich een jaar lang het mooiste meisje van ons land noemen. Pilote in spé, harde werkster, meertalig, brein en schoonheid. “Ik heb geleerd hard te werken. Daardoor wist ik bij de bank ook 100.000 euro los te krijgen voor mijn opleiding."

“Je wilt niet weten hoeveel ze opgeofferd heeft om hier te staan,” fluistert haar halfzus Kim Trappeniers net nadat Angeline het kroontje had ontvangen. “Om haar studies te betalen combineerde ze de voorbije jaren zeven baantjes. Van werken in de decathlon en horeca-jobs tot een adminstratief baantje in de luchthaven. Noem maar op. Ze wilde absoluut pilote worden en gezien wij niet écht een rijke familie zijn, was een lening onontbeerlijk. Dat heeft ze dankzij haar inzet zelf voor elkaar gekregen. De bank leende haar 100.000 euro om haar studies tot een goed einde te brengen.”

En daar is ze bijna in geslaagd. Miss België zit in haar laatste jaar van ‘Piloot in de burgerluchtvaart’. Anders dan bij Missen die van een carrière als stewardess dromen, is de stuurknuppel voor haar dus nabij. Al kan haar nieuwe titel daar wel verandering in brengen. “Ik ga mijn studies proberen te blijven combineren met deze titel. Maar mocht het niet mogelijk zijn, dan stel ik alles even uit. Want ik wil echt een goede ambassadrice voor ons land worden. Ik wil er alles aan doen om België te vertegenwoordigen.” En dat kan ze in verschillende talen. “Naast Nederlands, behelp ik me behoorlijk in het Frans, spreek ik Engels en Filipijns. Dus dat is wel oké.”

Een onverwachte overwinning. Al vond mama van niet. “Ik ben zeer gelovig. Tijdens de provinciale verkiezingen, viel de stroom in ons hotel uit. Dat zag ik echt als een teken van God. Vanavond was het net zo. Onze haardroger in het hotel deed het dagenlang prima, maar weigerde vandaag elke dienst. Voor mij was ‘dat signaal’ duidelijk. Angeline ging winnen.”

Al speelt nu al een absoluut droomscenario in ieders hoofden. Miss België die volgend jaar alle finalistes naar de jaarlijke reis in Egypte vliegt. “Ik hoop om ooit voor Emirates te vliegen, maar dat zou inderdaad geweldig zijn. Stel je voor. Als co-pilote naar Egypte. Ik kijk ernaar uit!", besluit Angeline.

Enkele maanden voor de verkiezing had deze krant een interview met Angeline. Ze mikt op een carrière als piloot bij luchtvaartmaatschappij Emirates. Voor Angeline Flor Pua (22) uit Borgerhout is 'the sky the limit'. Letterlijk. "Waar een wil is, is een weg ... toch?"

"Bij mij thuis afspreken? Liever niet, we wonen niet zo groot", zegt Angeline Flor Pua aan de telefoon wanneer we haar om een interview vragen. "Waarom stel je je vragen niet in de luchthaven van Deurne, waar ik mijn pilotenopleiding afmaak? Laten we dat doen."

De (toen) kersverse Miss Antwerpen gaat haar achtergrond niet uit de weg. Ze komt uit een bescheiden gezin en woont in een rijwoning in hartje Borgerhout. Vlakbij de buurt die de laatste maanden het nieuws haalt. Jongeren zouden er geen werk vinden en keren zich uit verveling tegen de politie. De jeugd heeft in Borgerhout geen toekomst, beweren kwatongen. Wel, Angeline bewijst het tegendeel: ze is piloot in spe.

Je bent de dochter van Filipijnse ouders, die elkaar in België hebben leren kennen?

"Dat klopt. Mijn mama was eerder getrouwd met een Belg, maar dat huwelijk is mislukt. Daarna heeft ze mijn papa leren kennen: een Filipijnse zeeman, die met zijn diploma hier niet aan de slag kon. Ze hadden het niet breed, maar zijn ondanks toch goed geïntegreerd. Ze spreken behoorlijk Nederlands en hebben een vaste baan: mama werkt momenteel in een strijkatelier, papa in een taxfreeshop in de Antwerpse haven. Ik ben trots op mijn Filipijnse roots, maar eigenlijk voel ik me in de eerste plaats Belg. Ik ben hier geboren en getogen."

Samen met je ouders en je broer, woon je in hartje Borgerhout. Een probleemwijk, zeggen kwatongen. Woon je er graag?

"Ik woon vlakbij de Turnhoutsebaan. Ik hoor in het nieuws allerlei verhalen, over vechtpartijen, drugsdealers, geweld tegen de politie. Dat Borgerhout zo’n slecht imago heeft gekregen, doet me pijn. Ik woon er graag. De mensen zijn zo vriendelijk. Echt, ik heb er nog nooit problemen gehad."

Keken je ouders vreemd op toen je besliste dat je piloot wilde worden?

"Ze hadden het min of meer zien aankomen. Al van in mijn kindertijd ben ik gefascineerd door vliegtuigen. Hoe kan het dat zo’n loodzwaar ding in de lucht blijft hangen? Dat is toch razend interessant. Eigenlijk wilde ik gevechtspiloot worden. Maar de toelatingsproef aan de Koninklijke Militaire School besliste daar anders over. Ik zakte en ben dan overgestapt naar de burgerluchtvaart. Momenteel zit ik in mijn derde en laatste jaar. Daarna kan ik beginnen solliciteren. Ik droom ervan om ooit gezagvoerder te worden op een groot vliegtuig. Intercontinentale vluchten met een A380 van luchtvaartmaatschappij Emirates, waarom niet?"

De privéopleiding aan de BAFA Flight Academy in Deurne kost handenvol geld: 100.000 euro voor drie jaar. Hoe heb je dat bedrag bij elkaar gekregen?

"Bij mijn ouders hoefde ik niet aan te kloppen, dat wist ik. Dus ben ik naar de bank gestapt voor een lening. Het startkapitaal heb ik al bij elkaar gespaard met studentenjobs. Ik klus nog steeds bij in de horeca: als afwasser in een restaurant in Brasschaat. Ik heb een groot risico genomen door te kiezen voor die dure pilotenopleiding. De kans dat je het niet haalt is groot: op het einde van de rit moet je minstens 75 procent behalen."

Op 22 maart 2016 was je in de luchthaven van Zaventem, toen er twee bomaanslagen gebeurden. Hoe heb je die dag beleefd?

"Ik was die ochtend aan de slag als ‘curing agent’ - dat zijn de medewerkers die de reizigers verder helpen. Ik heb geluk gehad: de explosie gebeurde vlakbij en toch raakte ik niet gewond. Er heerste totale paniek. Rondom mij lagen gewonde mensen op de grond. Ik wilde de slachtoffers helpen, maar dat kon niet. We moesten ons gedeisd houden, uit vrees voor nog meer explosies. Die aanslagen hebben mij diep geraakt. Eigenlijk kan ik er pas sinds kort openlijk over praten."

Je werd Miss Antwerpen 2018 (en nu ook Miss België). Waarom neem je deel?

"Ik koester niet de ambitie om model te worden of om een mediacarrière te beginnen. Ik wil mijn land vertegenwoordigen én een rolmodel zijn voor jonge mensen. Ik wil laten zien dat je veel kunt bereiken als je doorzet."

"Ik heb een aantal sterke troeven: de Miss België-verkiezing is zoveel veel meer dan een badpakkenronde en lintjes knippen. De kandidates moeten niet alleen een leuke uitstraling hebben, ze moeten ook doorzettingsvermogen tonen. Ik ben zo iemand. Ik werk keihard om zo ver mogelijk in het leven te geraken."

Je gaat volop voor Miss België 2018. Verwaarloos je je pilotenopleiding niet?

"Ik kan de twee wonderwel combineren. Ik sta op een zucht van afstuderen: ik heb nog twee maanden nodig om vlieguren te maken voor mijn commerciële licentie en ik moet nog één examen afleggen. Maar Miss België krijgt op dit ogenblik voorrang: piloot kan ik daarna nog altijd worden. Wees gerust, mijn diploma gooi ik niet zomaar overboord."