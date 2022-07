De eerste gasten zijn gearriveerd: zo groot is de knaldrang op de camping van Tomorrowland

Celebrities ‘Funny Girl’-tic­kets vliegen de deur uit sinds Lea Michele werd gecast: ook prijzen swingen uit de pan

De ‘Funny Girl’- organisatie wrijft in hun handen. Sinds bekend werd dat Lea Michele (35) de hoofdrol in de Broadwayshow overneemt van Beanie Feldstein vliegen de tickets de deur uit. Reken daarom maar op een paar duizend euro voor een zitje, in plaats van een paar honderd.

13 juli