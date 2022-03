De eerste afvaller van ‘De Mol’ is bekend: “Iedereen wilde supporteren, maar ik wist dat het maar voor één keertje zou zijn”

Celebrities Justin Bieber over ziekenhuis­op­na­me van zijn vrouw Hailey: “Was heel angstaanja­gend”

Justin Bieber (28) deelde mee dat zijn vrouw Hailey (25) aan de beterende hand is nadat ze vorige week een kleine bloedprop in haar hersenen had. Bieber vertelde over de gebeurtenis tijdens zijn concert in Colorado afgelopen woensdag nadat er een stroomstoring was tijdens het evenement.

18 maart