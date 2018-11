De duizelingwekkende jurk van Kim K. en euforie voor Marvel: alles wat je moet weten over de People’s Choice Awards TK

12 november 2018

09u11 0 Showbizz Vannacht vonden voor de 44e keer de People’s Choice Awards plaats in Santa Monica (Los Angeles). De prijzen worden ieder jaar uitgereikt in de categorieën ‘film’, ‘tv’, ‘muziek' en ‘popcultuur’, en worden gestemd door de Amerikaanse bevolking. Vooral Marvel vierde daarbij hoogtij: de films ‘Black Panther’ en ‘Avengers: Infinity War’ gingen met heel wat prijzen lopen. Op modevlak was het (het achterste van) Kim Kardashian die met alle aandacht aan de haal ging: de socialite koos voor een doorschijnende jurk met een uitzonderlijk optisch effect.

We dachten even dat onze televisie last had van het Moiré-effect, maar de jurk van Kim Kardashian bleek wel degelijk een optische illusie. De realityster - die zoals gewoonlijk koos voor een erg aansluitende jurk - stal de aandacht met haar outfit. Ze won samen met haar familie in de categorie ‘beste realityshow’, maar hun zwarte outfits verdwenen in het niets. Enkel zus Khloe, die ook de prijs voor ‘realityster van 2018' kreeg, kon nog een beetje opvallen met haar witte jurk.

Kim haalde de prijs samen met zussen Kendall, Khloe, Kourtney en hun moeder Kris op. Ze haalde in haar speech de moeilijke week aan die zij en haar familie achter de rug hebben: hun huizen worden bedreigd door de hevige bosbranden in Californië; ze verblijven momenteel elders nadat ze geëvacueerd werden. De Kardashians uitten hun bezorgdheid voor hun vrienden en buren, en droegen de prijs vervolgens op aan alle hulpverleners die het vuur bestrijden.

Minaj alom

In de muziekcategorieën kende Nicki Minaj een uitzonderlijk goede avond. De rapster werd de ‘vrouwelijke artieste van 2018' en mocht ook de prijs voor ‘beste album van het jaar’ mee naar huis nemen. Ze gaf twee keer een dankwoordje, telkens doorspekt met humor. In de eerste gaf ze een knipoog naar acteur Michael B Jordan, die ‘later op de avond haar jurk mocht uittrekken’. De tweede award droeg ze op aan ‘de kont van Kim Kardashian in die jurk’.

Shawn Mendes mocht ‘mannelijke artiest van 2018' ontvangen, en Taylor Swift werd beloond voor haar Reputation Stadium Tour met de prijs voor ‘beste concertreeks’. Het nummer ‘Idol’ van de Zuid-Koreaanse boyband BTS werd zowel het ‘nummer van 2018' als ‘beste muziekvideo’.

De filmcategorieën werden dan weer gedomineerd door productiebedrijf Marvel. ‘Avengers: Infinity War’ kreeg de prijs voor ‘beste film van 2018' én ‘beste actiefilm’. Scarlett Johansson mocht dan weer ‘beste actrice' ophalen voor haar rol in diezelfde prent. Chadwick Boseman van ‘Black Panther’ werd ‘beste acteur’, en zijn collega Danai Gurira (Okoye in de film) ‘beste actiester’.

Tv en varia

Bij de tv-prijzen werden verder nog ‘Riverdale’ (beste drama) en ‘Orange Is The New Black’ (beste komedie) in de bloemetjes gezet. Jim Parsons (Sheldon) werd ‘beste komedie-acteur’ en Ellen Degeneres werd de ‘beste talkshow overdag’. De prijs voor ‘beste talkshow ‘s avonds’ ging naar Jimmy Fallon, die ook een award mocht presenteren. Maar het was vooral ‘Shadowhunters’ - bij ons te zien op Netflix - die hier de grote slokop was. De tv-show leverde de ‘beste tv-acteur' en ‘beste tv-actrice’ én was de ‘beste tv-show van 2018'.

Victoria Beckham werd vannacht ook beloond met een prijs: zij kreeg de Fashion Icon Award. Melissa McCarthy werd dan weer gekroond tot ‘people’s icon of 2018'. Harry Styles werd de ‘style star’ en Serena Williams de ‘game changer van 2018'. De grappigste prijs was voor Crusoe de Celebrity Dachsund. Hij versloeg onder meer April de giraf in de categorie ‘dierenster van 2018'.