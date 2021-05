De druk op Bart en Béa uit ‘Blind Gekocht’ is groot: “Soms zit ik om drie uur huizen te zoeken. ’s Nachts, hè’”

Vastgoed is gegeerd goed, tegenwoordig meer dan ooit. Tv-makers spelen daar handig op in, met een veelvoud aan programma’s over (ver)bouwen en (ver)kopen als gevolg. Blind Gekocht mag in z’n derde seizoen al tot de vaste waarden gerekend worden. Presentatrice Dina Tersago heeft plaats gemaakt voor Kobe Ilsen en met Kelly Claessens is er een interieurarchitecte bij gekomen, maar de vertrouwde gezichten van het format zijn al de hele tijd aan boord: aankoopmakelaar Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans. Zij zijn al voor het derde jaar op rij aan de slag gegaan met het budget van de deelnemende kopers, die vooraf niet weten met wat voor pand ze zullen eindigen. Die opdracht is al nooit evident geweest, maar er komt steeds meer druk bij kijken. “Omdat de kopers uiteindelijk altijd happy zijn met hun woning, schrijven elk seizoen meer mensen zich in, met steeds specifiekere verhalen en moeilijke vastgoedproblemen. Hun eisen liggen ook steeds hoger, want in hun achterhoofd denken ze: ‘Bart en Béa spelen dat wel klaar’. Sommigen zijn zelf al tien jaar tevergeefs op zoek naar hun droomwoning, maar verwachten wel dat wij dat probleem in een paar maanden oplossen...”, lacht Béa in Dag Allemaal.