De drie mannen achter het succes van K3: “Als Klaasje, Hanne en Marthe ermee ophouden, vrees ik dat het voorbij is” Jan Ruysbergh

21 maart 2019

13u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Mensen reageren al eens meewarig als het over de liedjes van K3 gaat. “Ach, dat stoort ons niet”, zeggen Miguel Wiels (46), Peter Gillis (57) en Alain Vande Putte (53), die al 20 jaar de hitleveranciers van de groep zijn. “Maar als volwassenen ons komen zeggen dat ze de liedjes beter vinden dan verwacht, doet dat natuurlijk wel deugd.”

Peter, Alain en Miguel stonden twee decennia geleden mee aan de wieg van K3. Maar pas nu worden ze voor ‘t eerst gelauwerd met een plek in de Eregalerij, van Radio 2. Speciaal voor de gelegenheid maakten de drie mannen een hippe rapversie van ‘Heyah Mama’. “Het nummer waar het allemaal mee begonnen is en waar voor ons het meeste nostalgie aan vast hangt”, zegt Peter. Nochtans ging het meteen goed mis. In 1999 kreeg K3 met dat liedje in ‘Eurosong’ ­vernietigende kritiek van Marcel Vanthilt.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen