De drang naar erkenning doet Lily Allen in ‘de diepste put’ belanden

Als Lily Allen op haar 35ste al een gelouterde vrouw lijkt, dan is dat omdat ze voor haar leeftijd al talloze woelige waters doorzwommen heeft en al járen snakt naar rust en bezinning. Als kind van bekende ouders had ze a perfect start in het leven én in de showbizz moeten kennen, maar die ouders waren afwezig en egoïstisch. Nadat ze van haar dertiende van school was gegooid, begon de zangeres van hits als Smile, Not Fair, The Fear en Fuck You op haar vijftiende muziek te schrijven om zich te bewijzen. Fris, authentiek, en altijd brutaal. Zowat van de ene dag op de andere brak Lily door, maar met haar grote mond en uitgesproken meningen werd ze de schietschijf van de Britse pers. Het niet-aflatende vitriool, een doodgeboren zoontje, het daaropvolgende moederschap en vernietigende recensies op haar derde album slingerden haar uiteindelijk in een nieuwe spiraal van drugs, depressies en ontrouw, die zich bijna fataal op haar wreekte.