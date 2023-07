De dood van Maggy in 'Spring' (2004) zorgde voor trauma's bij hele generatie kinderen: "Het was de keuze van Studio 100"

PORTRET. Misbruik, troebele relatie met moeder en met zichzelf. Sinéad O'Connor had een leven als haar grootste hit: “Met niets te vergelij­ken”

Van haar enorme talent en haar unieke stem was elke zinnige mens meteen overtuigd, maar toch bleef Sinéad O’Connor altijd één van de meest controversiële sterren in de muziekindustrie. Na een heftig en een getormenteerd leven stierf de Ierse gisteren op 56-jarige leeftijd. Ook de zangeres was - zoals ze in haar grootste hit zong - met niemand te vergelijken.