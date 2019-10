De dochters van Joyce De Troch doen aan paaldansen: “Zolang ze het op school goed doen, mag veel” VVDW

15 oktober 2019

Bron: Story 0 Showbizz Als mama van twee jonge dochter neemt Joyce De Troch (45) enkele maatregelen als het komt op wat Alexia (10) en Adriana (8) te zien kunnen krijgen of zelf kunnen delen op Instagram. Maar Joyce laat hen ook vrij, zoals bijvoorbeeld in de hobby’s die ze uitoefenen. Zo doen Alexia en Adriana aan paaldansen.

“Ik merk dat Alexia en Adriana vooral geïnteresseerd zijn in mode en make-up”, lacht Joyce in Story. “Ik geef hen bewust veel complimenten. Niet in het wilde weg, maar te gepasten tijde. Als ouder mag je zogezegd je kind niet te veel ophemelen, maar dat vind ik onzin. Ik zeg hun vaak dat ze mooi en lief zijn, omdat ik ze zelfvertrouwen wil geven. Een positieve stimulans kan wonderen doen.”

Ook als Alexia en Adriana ook zouden willen acteren, dan zouden de meisjes dat mogen. “Tuurlijk mag dat. Ze willen dat ook heel graag doen, dus mensen mogen hen altijd contacteren. In de herfstvakantie gaan ze trouwens op musicalstage bij Tatyana Beloy. En ze leren ook paaldansen, doen twee keer per week een vechtsport en gaan regelmatig paardrijden. Adriana is ook heel goed in acrogym, ze is heel lenig. Alexia houdt van badminton. Zolang de schoolresultaten er niet onder lijden, kan en mag veel. Het is opnieuw een kwestie van de juiste balans te vinden”, stelt Joyce.