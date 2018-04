De dochter van Jackie Chan is dakloos: "We slapen onder een brug omdat mijn vader homofoob is" DBJ

30 april 2018

22u01 4 Showbizz De dochter van acteur Jackie Chan (64), Etta Ng, beweert dakloos te zijn en met haar vriendin onder een brug te wonen. In een video vertelt de 19-jarige Etta Ng dat haar situatie te wijten is aan haar homofobe ouders en dat ze bang is dat ze wordt gescheiden van haar Canadese vriendin Andi Autumn. Jackie Chan heeft nog niet gereageerd op de noodkreet van zijn dochter, meldt Fox News.

"Hoi, ik ben Jackie Chans dochter en dit is is mijn vriendin Andi", zegt Etta. "We zijn al een maand dakloos door homofobe ouders. We slapen onder een brug en dat soort dingen." Het verliefde koppel zegt gedwongen te zijn op straat te leven. Ze durven niet aan te kloppen bij overheidsgerelateerde hulpinstanties uit angst dat ze uit elkaar worden gehaald.

"Ik heb al mijn vrienden om hulp gevraagd", zegt Autumn in de video. "Iedereen adviseert ons naar een opvangtehuis te gaan, waarvan ze weten dat we uit elkaar zullen worden gehaald." Ng zegt het niet te begrijpen. "Twee mensen houden van elkaar en proberen om bij elkaar te blijven. Ik begrijp het niet, ik hou van haar."

Met de videoboodschap hopen de twee, die momenteel bij een vriend van Andi logeren, hulp te krijgen. De video is intussen ruim 70.000 keer bekeken. Etta's moeder is voormalig Miss Asia, Elaine Ng Yi-Lei. Ze had eind jaren negentig een korte affaire met Jackie Chan.