De details in het dossier-De Pauw: voor 9 vrouwen was het stalking, voor hem ‘een soort verliefdheid’

TV Na het teleurstel­len­de einde: Michael C. Hall wil het goedmaken met ‘Dex­ter’-fans

5 januari Kijkers van de serie ‘Dexter’ die het einde van de serie in 2013 niet konden waarderen, staan daar niet alleen in. Ook hoofdrolspeler Michael C. Hall kijkt ontevreden terug op de finale van de show. Hij hoopt dat in de nieuwe miniserie die eraan komt te kunnen rechttrekken.