De derde aflevering van 'Willy's Wereld': Een kijkje bij hem thuis

30 december 2019

In de derde aflevering van ‘Willy’s Wereld’ zien we hoe de charmezanger zijn dochter Luna ophaalt van school en zijn zoon Luka naar de kapper brengt. Hij repeteert ook voor een nummer dat hij maakte voor ‘De Warmste Week’. Afsluiten doet Sommers in de tennisclub waar hij altijd dertig jaar lid is.