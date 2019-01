De dames uit ‘Hotel Römantiek’: “Mannen gaan veel te snel, na drie dates denken ze dat het in de sachoche is” KV

31 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De derde reeks van ‘Hotel Römantiek’, vanaf deze week op VIER, zou weleens een conflictueus kantje kunnen hebben. De deelnemende alleenstaande dames geven immers een heel andere invulling aan het begrip liefdesrelatie dan hun mannelijke generatie genoten, zo blijkt.

“Om het verrassend te houden”, had VIER sowieso al besloten om ‘Hotel Römantiek’ dit derde seizoen een beetje anders aan te pakken. Wanneer de bejaarde deelnemers aankomen in Tunesië, blijkt dat er zestien ­vrouwen zijn en... maar acht mannen. Een kleine teleurstelling voor de vrouwelijke deelnemers. Want die hopen stuk voor stuk opnieuw gelukkig te worden, en dat gaat natuurlijk niet wanneer de man die je wel ziet zitten van onder je neus wordt weggekaapt.

Kat uit de boom

De opnamen liggen al achter de rug en zonder uiteraard de afloop te willen achterhalen, spraken we met verschillende 65-plussers die mee in het avontuur stapten. En wat opvalt uit onze gesprekken: afhankelijk van het geslacht kijken mensen van respectabele leeftijd toch anders naar hun amoureuze toekomst. ­Terwijl vrouwen liefst van al hun nieuw liefdesgeluk rustig aan opbouwen, willen mannen hoe sneller hoe liever gaan samenwonen. “Dat kan verstikkend zijn”, zeggen enkele dames die we spraken. “Na drie dates denken mannen dat het in de sacoche is’, aldus deelneemster Lies (zie ook hiernaast). “Terwijl ik door mijn levenservaring juist voorzichtiger ben geworden en de kat uit de boom wil kijken.”

