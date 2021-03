De coronaverzekering die het Songfestival moet redden: “Een enorme operatie die hopelijk voor niets is”

ShowbizzOp 22 mei is het zover en gaat de finale van het Songfestival door in Rotterdam. Fans van het evenement moeten dus nog heel eventjes geduld oefenen, maar achter de schermen zijn ze momenteel al druk in de weer met alle voorbereidingen. Om met elk coronascenario rekening te houden, moesten alle landen hun optreden bijvoorbeeld al vooraf opnemen, en daar kwamen heel wat strenge regels bij kijken. “Maar in het beste geval gaan we er geen één terugzien.”