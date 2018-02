De contracten zijn getekend: de Spice Girls gaan opnieuw op tournee DBJ

15 februari 2018

11u05 0 Showbizz De contracten voor de reünietournee van The Spice Girls zijn getekend, dat schrijft de Amerikaanse website TMZ. Mel B zette haar handtekening afgelopen vrijdag en de rest is intussen gevolgd.

De groep komt terug voor een reeks optredens in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Victoria Beckham vertelde vorige week in Vogue dat er geen tournee zou komen, maar dat weerlegt de website nu. In het contract zouden alle details staan, inclusief de bedragen die ze krijgen, het aantal concerten en de locaties.

Eerder werd bekend dat het minder shows zouden worden dan aanvankelijk gepland, maar wel in de allergrootste zalen. Victoria Beckham zei dat het logistiek het heel moeilijk wordt voor de vijf mama’s om een hele wereldtour in te plannen. De oplossing ligt dus voor de hand: minder, maar grotere shows. Volgens de Britse krant The Sun zou een meerderheid van de Spice Girls het erover eens zijn dat een jaar lang touren te veel van het goede zou zijn. De vijf bleven er wel zin in hebben en dus deze oplossing gedacht.

The Sun wist ook dat de muziektour slechts één element zou zijn van hun comeback, er zou ook een televisieprogramma komen. En dat nog op kortere termijn dan het muzikale project. Posh stelde dit weekend nog dat er geen tournee zou komen. “We gaan niet op tournee”, zei ze toen. “De meisjes en ik waren alleen aan het brainstormen.” Daar komt dus nog maar eens verandering in.