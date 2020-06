Exclusief voor abonnees De complexe vader-dochterband van Peter & Jitske Van de Veire: “Ondanks alle paniek en drama heeft Jitske al hele grote stappen gezet” Jan Ruysbergh

12 juni 2020

16u00

Bron: Dag Allemaal

Op zondag 14 juni vieren we Vaderdag, en dat is bij onze BV’s niet anders. Zij getuigen deze week over hun rol als papa of de band met hun eigen vader.

Showbizz “Luisteren en begrip tonen, meer moet je als vader niet doen”, zegt Peter Van de Veire (48) over zijn rol als papa van drie volwassen dochters en een peuterzoon in Dag Allemaal. “Maar toen ik mijn nieuwe vriendin kwam voorstellen, had ik wel stress, hoor”, lacht oudste dochter Jitske (26). Een hartverwarmend, met plaagstootjes doorspekt Vaderdaggesprek. “Ik heb het tijdens mijn studies wel wat uitgehangen, maar papa heeft mij altijd gesteund en mee gezocht naar oplossingen.”

