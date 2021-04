De comeback van tv-kok Loïc Van Impe: “Ik heb geen traan gelaten toen VTM ‘Zot van Koken’ stopzette”

Celebrities Demi Lovato blikt terug op de opnames van haar documentai­re: “Het is nooit makkelijk om over je trauma’s uit het verleden te praten”

8 april Sinds dinsdag staat het laatste deel van ‘Dancing With The Devil’, de documentaire van Demi Lovato, op YouTube en ondertussen reageerde de 28-jarige zelf op haar uitspraken. Volgens Demi was het allesbehalve makkelijk om zo open en eerlijk over haar overdosis te vertellen. “Het is nooit makkelijk om over je trauma’s uit het verleden te praten.”