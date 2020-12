De Collega’s-acteurs Jaak Van Assche en Tuur De Weert over verlies Jacky Morel: “Na Johny Voners nu alwéér iemand van onze generatie kwijt”

ShowbizzAlweer een acteur van hun generatie overleden. Alwéér iemand van ‘De Collega’s’. “Eerst Johny Voners in maart, nu Jacky Morel... Op foto’s van onze cast van vroeger blijven er spijtig genoeg nog maar weinig mensen in leven over”, reageert Jaak Van Assche (80). “Heftig om te beseffen”, zegt ook Tuur De Weert (77). “Drie jaar geleden hebben we Jacky nog gevraagd voor een gastrol in de film ‘De Collega’s 2.0', maar hij was toen al ziek.”

Als de onvergetelijke Baconfoy, de bode met zijn fameus lachje. Zo herinneren Jaak en Tuur hun collega Jacky Morel (88). “Zijn rol in ‘De Collega’s lag heel ver weg van wie Jacky in het echte leven was. Een charmante, lieve en sympathieke man, maar in de serie was hij verre van een sympathiek personage. Maar toch had Jacky alle elementen in huis om van Baconfoy zo'n succesvol personage te maken. Alle bewijs dat hij een talent was”, benadrukt Tuur. Een gedreven acteur, die ondanks zijn geverfde carrière toch besliste om op zijn 65ste met pensioen te gaan.

“Heel spijtig eigenlijk. Jacky was zo'n gedreven acteur, altijd goed voorbereid en zeer geconcentreerd. Ik herinner mij dat hij op de set een apart bureau had om zijn attributen te bewaren en het was best dat anderen daar uit de buurt bleven”, lacht Jaak. “Hij was een heel gemotiveerd acteur, maar besliste om met pensioen te gaan. We hebben nog eens aangedrongen voor een rol bij ons in het Mechels Miniatuur Theater, maar hij zei categoriek ‘nee’. Hij was met pensioen en écht gestopt. Maar naar premières komen kijken, dat kon hij niet missen. Hij was een vaste naam op onze gastenlijst.”

Goede vriend

Beide acteurs verliezen, naast een collega, ook een goede vriend aan Jacky. “Iemand waarmee ik zò goed kon lachen. Telkens we elkaar terugzagen, moesten we lachen tot tranen toe. Zo’n fijne man”, herinnert Tuur. “Jacky was een hele fijne maat”, glundert Van Assche. “We deelden de passie voor tennis. De VRT had destijds een tennisploeg en daar speelden we vaak wedstrijdjes mee. Puur voor de fun. We schopten het zelfs zo ver dat we eind jaren ‘80 een benefietwedstrijd tegen Eddy Merckx en Roger De Coster mochten spelen. Een zware nederlaag voor ons”, lacht Jaak. “Tot mijn 65ste heb ik zeker getennist, Jacky ook, zelfs na zijn pensioen nog. Daarnaast speelde hij ook nog golf, maar dat was niet zo mijn ding.”

Jacky sukkelde met zijn gezondheid, zo weten Jaak en Tuur. “We weten niet juist wat zijn situatie was, wel dat hij ziek was”, vertelt Tuur. “Jacky is zo’n drie jaar geleden nog benaderd voor de film ‘De Collega’s 2.0' om mee te spelen. Maar het bleek te moeilijk om nog mee te werken. Bob Van Der Veken heeft toen wél meegespeeld en is kort nadien overleden.” “Jacky’s dochter had hem afgeraden om nog mee te spelen in de film. Het ging niet meer met zijn gezondheid”, weet Jaak. “Jacky was opgenomen in een rust- en verzorgingstehuis. Maar de details omtrent zijn gezondheidstoestand kenden we niet.”

Pijnlijke vaststelling

Foto’s bekijken van de cast van ‘De Collega’s’ is vandaag een pijnlijke vaststelling. Na Jony Voners (74) die in maart overleed aan kanker en Bob Van Der Veken die op 90-jarige leeftijd begin 2019 stierf, blijven er nog weinig collega’s over. “Dat is toch wel heftig om vast te stellen”, zegt Jaak. “Ik heb foto’s uit de oude doos weer bovengehaald. Mandus De Vos, Manu Verreth, Tessy Moerenhout, Nora Tilley, Jo Crab, Jenny Tanghe, Johny Voners, Jacky Morel zijn er helaas allemaal niet meer. We blijven écht nog met weinigen over.” “Ik keek vandaag naar een foto waarop zes generatiegenoten staan van ‘De Collega’s, amper één leeft vandaag nog van die foto. Dat is hard”, zegt ook Tuur. Naast Jaak en Tuur zijn er vandaag nog drie collega’s in leven, René Verreth (80), Nellie Rosiers (71) en Agnes De Nul (65).

