‘De Collega’s’-acteur Jacky Morel (88) is overleden

Morel was het voornaamste deel van zijn carrière aan het werk bij de toenmalige BRT, als lid van het dramatisch gezelschap. Hij verzorgde er vooral hoorspelen, maar werd later, vanaf 1959, ook actief als acteur. Zo speelde hij onder andere in enkele afleveringen van ‘Kapitein Zeppos’ en ‘Merlina’. Daarnaast zagen we hem ook als Harry Stoffels in ‘Het Pleintje’ (1986-1987) en als Fons Coene in ‘Wij, Heren van Zichem’ (1969-1972).