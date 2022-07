Nieuw zelfpor­tret van Vincent van Gogh ontdekt

Experts hebben bij de National Galleries of Scotland een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt, tijdens onderzoek naar het werk ‘Hoofd van een boerin met witte muts’ (1885), meldt NRC. Ze vonden het portret dankzij een röntgenfoto, gemaakt van de achterkant van een schilderij dat Van Gogh in 1885 heeft geschilderd van een vrouw uit Nuenen. Het zelfportret, dat voorlopig verscholen blijft achter karton en een stevige laag lijm, heeft hij vermoedelijk in 1887 geschilderd, te Parijs.

14 juli