‘De Buurtpolitie’-actrice Dorien Reynaert schrijft open brief aan regering: “Wij moeten boeten voor jullie laksheid”

Reynaert is vooral bekend door haar rollen in ‘De Buurtpolitie’ en ‘Familie’, maar daarnaast is ze ook zaakvoeder van het evenementenbureau ‘Atmosfeer - Concept Agency‘. In een open brief trekt ze aan de alarmbel voor iedereen die werkzaam is in de evenementensector. “Het gaat niet goed met ons, en dat is nog zacht uitgedrukt. Financieel niet, maar al zeker mentaal niet”, schrijft Reynaert op Facebook.